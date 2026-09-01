Erdoğan: ŞİÖ ile işbirliğimizi ilerleteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız"
Kaynak: AA
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