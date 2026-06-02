Erdoğan Sudanlı Burhan'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan Sudanlı Burhan'ı kabul etti

02.06.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Burhan, merdivenlerde Türk ve Sudan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Abdulfettah el-Burhan, karşılamada bulunan askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile selamlaşarak, Kurban Bayramı'nı kutladı. Ardından Erdoğan ve Burhan, ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Sudanlı Burhan'ı kabul etti - Son Dakika

Celali isyanlarının izleri Bayburt’ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış Celali isyanlarının izleri Bayburt'ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış
Maltepe’de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da hastane yakınını vurdu: 2 ölü, 23 yaralı İsrail, Lübnan'da hastane yakınını vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Lewandowski’nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama
İsraili Bakan Ben-Gvir’den Netanyahu’ya Trump çağrısı: Şimdi “hayır“ deme zamanı İsraili Bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya Trump çağrısı: Şimdi "hayır" deme zamanı

18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 19:04:00. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan Sudanlı Burhan'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.