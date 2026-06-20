Erdoğan: TÜRGEV'in temelinde halisane niyetler var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: TÜRGEV'in temelinde halisane niyetler var

Erdoğan: TÜRGEV\'in temelinde halisane niyetler var
20.06.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır" - "30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) temelinde halisane niyetler ve çabalar olduğunu belirterek, "Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, Feth-i Mübin'in şehri İstanbul'da bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Kalplerinin aynı noktada birleştiği, bakışlarının aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanlarının aynı iklimden beslendiği bu programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, programa katılanlara teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiğini kaydederek, Türkiye'de, gönül coğrafyasında ve dünyanın farklı bölgelerinde kendilerini takip edenlere de muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünün ülke, millet ve sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan, bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan vakıf çalışanlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir"

TÜRGEV Yetişen Değerler Ödüllerini tevdi ettikleri ödül sahiplerini kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin ve eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. 'Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır.' diyen Bayezid-i Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız, hamdolsun, işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, 'Bir avuçtuk biz, göklere sığmayan/Bir avuçtuk biz, cennete susayan.' İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: TÜRGEV'in temelinde halisane niyetler var - Son Dakika

Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt "Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
İran harekete geçti FIFA’ya şikayette bulunacaklar İran harekete geçti! FIFA'ya şikayette bulunacaklar
İmamoğlu’nun “Kayyum“ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan cevap İmamoğlu'nun "Kayyum" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap
Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi

18:42
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
Paraguay basınından Türkiye için kızdıran yorum: Sözde güçlü takım
17:58
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba’nın danışmanı Özlem Akyılmaz’ın savunması ortaya çıktı
Seferihisar rüşvet soruşturmasında Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ortaya çıktı
17:37
Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
17:11
Barış Alper’den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV’in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz
15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 19:07:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: TÜRGEV'in temelinde halisane niyetler var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.