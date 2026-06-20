Erdoğan: TÜRGEV\'in temelinde halisane niyetler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) temelinde halisane niyetler ve çabalar olduğunu belirterek, "Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, Feth-i Mübin'in şehri İstanbul'da bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Kalplerinin aynı noktada birleştiği, bakışlarının aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanlarının aynı iklimden beslendiği bu programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, programa katılanlara teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiğini kaydederek, Türkiye'de, gönül coğrafyasında ve dünyanın farklı bölgelerinde kendilerini takip edenlere de muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünün ülke, millet ve sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan, bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan vakıf çalışanlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir"

TÜRGEV Yetişen Değerler Ödüllerini tevdi ettikleri ödül sahiplerini kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin ve eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. 'Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır.' diyen Bayezid-i Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız, hamdolsun, işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, 'Bir avuçtuk biz, göklere sığmayan/Bir avuçtuk biz, cennete susayan.' İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)