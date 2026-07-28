Erdoğan: Gerçeklerimizi yansıtan filmlerle tanınıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kamuoyu Türkiye'yi başkalarının kaleme aldığı karalama amaçlı filmlerden değil, kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden tanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kamuoyu Türkiye'yi başkalarının kaleme aldığı karalama amaçlı filmlerden değil, kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden tanıyor"
Kaynak: AA
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