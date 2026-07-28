Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda medeniyet vizyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü vizyonu da hayata geçiriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü vizyonu da hayata geçiriyoruz"
Kaynak: AA
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