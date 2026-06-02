Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile Telefon Görüşmesi Yaptı
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jetten ile Telefon Görüşmesi Yaptı

02.06.2026 18:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirtti.

Erdoğan, Türkiye olarak bölgemizdeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğümüzü, bilhassa jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gereğini ortaya koydu.

Erdoğan, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek, bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Orta Doğu, Hollanda, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

