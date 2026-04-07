Erdoğan ve Sanchez Telekonferans Görüşmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele aldığı görüşmede, Erdoğan, İran'ın topyekun yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmedikleri gibi İran'ın bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını vurguladı - Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, görüşmede, Erdoğan ve Sanchez, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergilediği dayanışmanın, iki ülke halklarınca da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, İran'ın topyekun yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmedikleri gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Savunma, Güncel, İsrail, Hukuk, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:56:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.