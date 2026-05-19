Erdoğan, von der Leyen ile İsrail baskılarını görüştü

19.05.2026 22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesinde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemimizdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti."

"TÜRKİYE, ÇALKANTILI BÖLGEDE KİLİT ORTAK"

Ursula von der Leyen ise görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit bir ortak. Çıkarlarımız örtüşüyor; ticaret yollarını açık tutmak, enerji akışını sağlamak ve tedarik zincirlerini istikrarlı hale getirmek. Bu önceliklerde yakın işbirliğimize devam edeceğiz. AB, Türkiye'nin gerilimi azaltma ve İran çatışmasına diplomatik çözüm bulma çabalarını takdir ediyor. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesini de ele aldık. AB-Türkiye ilişkilerinin önemini vurguladık. AB, BM öncülüğündeki sürece tüm aşamalarda destek vermeye hazır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

19.05.2026 23:48:39
