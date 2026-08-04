Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hazır bulundu.
Kaynak: AA
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