Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı - Son Dakika
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Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura kararlarını imzalarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu hazır bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı - Son Dakika

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