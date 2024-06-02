Erdoğan: Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız - Son Dakika
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Erdoğan: Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız

Erdoğan: Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız

AKP'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa konusunda samimiyetlerini ve uzlaşmaya açık olduklarını belirtti. Ayrıca, Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına da değinen Erdoğan, Hamas ve Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Konuşmasında ayrıca terörle mücadele ve siyasette yeni döneme vurgu yaptı.

02.06.2024 17:26
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(ANKARA) - AKP'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır" dedi.

AKP'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün sona erdi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bina çökmesiyle ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Filistin'e yönelik İsrail saldırılarına da değinene Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara artık bir 'dur' denilmelidir. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz, bağımsız Filistin devletinin tanınmasına destek veriyoruz. Hamas ve Filistin hükümeti ile yakın ilişki içindeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız"

"Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşmaya açığız. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır.

"Türk-Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşımız olacaktır"

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurumadan, Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez. Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine rıza göstermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecek, Türk-Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşımız olacaktır.

"AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz"

Siyasetten tasfiye edilmiş kimi müflis tüccarların gündeme gelme çabalarını, sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüple izliyoruz. Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerini bu projenin sahipleri dahil, kimseye bir faydası dokunmaz. AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz. Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz gerekiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomotifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

Yumuşamayla birlikte siyasi partilerin kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum. Yarın kabinemizin göreve başlamasının birinci yıl dönümü. Salı günkü kabine toplantısında son 1 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri, özetin özeti mahiyetinde aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz.

"Halkımızla aramıza mesafe koymak bize yakışmaz"

Yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak, dertlerini dinleyip hasbihal ederek değerlendireceğiz. Emanete ihanet etmek bize yakışmaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Kibirlenmek, büyüklenerek yürümek bize yakışmaz. Halkımızla aramıza mesafe koymak, duvarlar örmek bize yakışmaz. Milletimizin beklentilerine kulak tıkamak bize asla ve asla yakışmaz."

Kaynak: ANKA

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel, Son Dakika

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