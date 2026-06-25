Ereğli'de 169 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Ereğli'de 169 Polis Adayı Mezun Oldu

25.06.2026 15:31
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Ereğli POMEM'de 169 polis memuru adayı mezuniyet töreniyle görevlerine başladı.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 169 polis memuru adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı.

Vali Akın, mezuniyet merasiminin yalnızca bir eğitim döneminin tamamlanması olmadığını belirterek, "Aynı zamanda devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canını dişine takmaya hazır 169 genç kahramanımızın şanlı Türk Polis Teşkilatımıza katılmasına şahitlik ettiğimiz özel bir merasimdir." dedi.

Konya'nın tarih boyunca adaletin, huzurun ve hoşgörünün payitahtı olduğunu vurgulayan Akın, genç polis memurlarına şu şekilde seslendi:

"Görev yapacağınız her bir köşede, suç ve suçluyla mücadele ederken temel insan haklarını koruyacak, hukukun üstünlüğünü esas alacak, mesleğinizin icap ettirdiği asil duruşu ve yüksek disiplini her şartta muhafaza edeceksiniz. Buna mukabil karşınıza çıkacak her türlü şer odağına karşı milli iradeyi ve nizamı savunmakta mahir birer asayiş muhafızı olacaksınız inşallah."

Konuşmaların ardından 169 polis adayı yemin ederek, mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Ereğli, Polis, Son Dakika

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