Ereğli'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı

Ereğli\'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, tanker ile bariyer arasında sıkışarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı, sürücünün alkol muayenesi sonucu 2,23 promil alkollü olduğu belirlendi.

17.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, tanker ile bariyerin arasında sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, gece saatlerinde, Ereğli- Alaplı kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Umut Aydemir, kullandığı 34 VL 6999 plakalı otomobille makas atarak, önünde giden Davut Pirinç idaresindeki 31 APY 908 plakalı tankerin, hızla sağından geçmek istedi. Otomobil, tankerle bariyer arasına sıkışıp metrelerce sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir ile yanındaki Ömer Faruk Yüksel ve Yunus Aydemir yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir'in, muayenesinde 2,23 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Alkollü Sürücünün Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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