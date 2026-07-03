Ereğli'de Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Ereğli'de Cinayet Davası Devam Ediyor

Ereğli\'de Cinayet Davası Devam Ediyor
03.07.2026 22:33
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Dinçer Arslan'ın cinayetindeki sanıklar, mahkemede suçlamaları reddetti ve duruşma ertelendi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarından 43 gün sonra darbedilerek öldürülüp, çuvalla gömülmüş halde cesedi bulunan Dinçer Arslan'ın (26) tutuklu cinayet şüphelisi arkadaşları Abdül Halim Baran (34) ile İsmail Çetin (29) ve tutuksuz yargılanan A.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, geçen yıl 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan'ın, son olarak arkadaşları Abdül Halim Baran ve İsmail Çetin ile birlikte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, alkol aldıkları sırada kavga ettikleri Dinçer Arslan'ı öldüğünü fark edince Aktaş Tepesi'ne gömdüklerini itiraf etti. Arslan'ın cesedi kayıp ihbarından 43 gün sonra bölgede çuvalla gömülü olarak bulundu. Adliyeye sevk edilen Arslan'ın cinayet şüphelisi 2 arkadaşı, tutuklandı. Baran'ın eşi A.B. de olay anında evde bulunduğu gerekçesiyle 'suç delillerini gizleme' suçundan tutuklansa da hamile olduğu gerekçesiyle daha sonra tahliye edildi.

Ereğli Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Abdül Halim Baran, İsmail Çetin ile tutuksuz yargılanan A.B., Dinçer Arslan'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede savunmasını yapan A.B., olay günü evin içerisine girerek herhangi bir temizlik yapmadığını, içeri de kan olduğundan dolayı ve hamile olduğu için girmediğini söyleyerek "Suçlamaları kabul etmiyorum. İçeride kan vardı zaten hamileydim. Cesedin gömüldüğü yere gittik İsmail Çetin kazdı ve gömdü. Abdül Halim Baran'nın eli kötü olduğu için onun taşınması ve gömülmesine bir müdahalesi olmadı" dedi.

Abdül Halim Baran ise bir önceki mahkemede verdiği ifadesini tekrarlarken cinayeti İsmail Çetin'nin işlediğini iddia etti. Abdül Halim Baran'ın ifadesinde İsmail Çetin'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini bunu arkadaşlarına anlattığını aktararak, "Altına alıp şuuru gidene kadar vurdu. 'Dur yapma, öldüreceksin' dedim. Ben ayıramadım. Kafası yüksekti. İsmail Çetin, suçu işlediğini kabul etti, suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendisini savundu. İsmail Çetin ise başkasının namus davası yüzünden cezaevinde olduğunu iddia ederek, "Tanımadığım birini niye öldüreyim. Zoruma gidiyor, başkasının namusu yüzünden tutukluyum. Gençliğimi, geleceğimi karartacak boş bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi, A.B.'nin tutuklanma talebini reddederek duruşmayı 14 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Ereğli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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