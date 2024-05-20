Ereğli'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ereğli'de firari hükümlü yakalandı

Ereğli\'de firari hükümlü yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 29 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edildi ve buradaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

20.05.2024 18:35
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Zanlının, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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