Ereğli'de Kadın Su Kuyusuna Düştü
Ereğli'de Kadın Su Kuyusuna Düştü

27.05.2026 19:15
Feride Ballı, su kuyusuna düşerek yaralandı, itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen Feride Ballı (55) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Feride Ballı'nın boş su kuyusuna düştüğünü fark eden yakınları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ballı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu düştüğü kuyudan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan düşmeye bağlı darbe sonucu yaralanan Ballı, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ereğli, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

