 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Adıgüzel hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.

23.01.2024 - 19:43,
Abone Ol

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Hüseyin Adıgüzel hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez Mahallesi, Belen Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Adıgüzel yönetimindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, yeni sanayi sitesinden çıkış yapmak istediği sırada Saliha Tokay'ın kullandığı 06 GA 9845 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Hüseyin Adıgüzel ile Saliha Tokay ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Serkan Hamurcu (21), Ceyda Koçak (21), Talha Tokay (20) ve Aynur Adıgüzel yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Hüseyin Adıgüzel sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Zonguldak\'ta kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ereğli, Belen, Kepez, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek

Son Dakika
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kavşakta korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement