Ereğli\'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Yedi Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tuncay Kurttekin (42) hastanede 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün Ereğli ilçesine bağlı Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlı istikametine ilerleyen Cengiz E. idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay Kurttekin yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Kurttekin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde işçi servisinin önündeki araçtan kaçmak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı yer aldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Tuncay Kurttekin 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.