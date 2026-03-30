Ereğli'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Yedi Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ereğli'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Yedi Yaralı

30.03.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Ereğli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Tuncay Kurttekin hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tuncay Kurttekin (42) hastanede 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün Ereğli ilçesine bağlı Deli Hakkı köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlı istikametine ilerleyen Cengiz E. idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay Kurttekin yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Kurttekin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde işçi servisinin önündeki araçtan kaçmak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı yer aldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Tuncay Kurttekin 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 01:01:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.