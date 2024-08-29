(ANKARA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 464 hektarlık alanın Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde haritada sınırları gösterilen 464 hektarlık alan, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
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