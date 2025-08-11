Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Anıldı

CHP, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için şehadetlerinin 8'inci yılında anma mesajı yayımladı.

Partinin, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Trabzon'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ölüm yıl dönümlerinde saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesi yer aldı.