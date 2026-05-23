Eren Demirtaş'ın Ahşap Sanatı Dursunbey'den Dünyaya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eren Demirtaş'ın Ahşap Sanatı Dursunbey'den Dünyaya

23.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eren Demirtaş, Dursunbey'de ahşap sanatı yaparak eserlerini yurtdışına ulaştırıyor.

Büyükşehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşarak memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine dönen 33 yaşındaki ahşap oyma sanatçısı Eren Demirtaş, kurduğu atölyede hazırladığı el emeği ürünleri Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelere gönderiyor.

Küçük yaşlarda çizimle ilgilenmeye başlayan Demirtaş, kara kalem ve resim çalışmalarının ardından yakma resim sanatıyla tanıştı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Demirtaş, İstanbul ve Antalya'da sanatını geliştirdikten sonra memleketine dönmeye karar verdi.

Dursunbey'de kurduğu atölyede ahşap oyma çalışmalarına devam eden Demirtaş, açtığı sergiler ve katıldığı fuarlar sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı.

Demirtaş'ın özellikle hayvan figürlerinden oluşan ahşap eserleri, sosyal medya aracılığıyla Yunanistan, İngiltere, Almanya, İtalya ve Gürcistan'da ilgi görüyor. Sanatçı bu ülkelerden gelen siparişleri kargo yoluyla sanatseverlere ulaştırıyor.

Eren Demirtaş, AA muhabirine, ahşap üretimi açısından Dursunbey'in önemli bir merkez olduğunu belirterek, ilçedeki ustalardan da faydalandığını söyledi.

Büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak istediğini ifade eden Demirtaş, "Dursunbey hem üretmek hem de yeni fikirler geliştirmek için çok uygun bir yer. Buradaki ustalardan öğrendiğim bilgilerle kendi çalışmalarımı geliştirme fırsatı buldum." dedi.

Demirtaş, internetin üreticiler için önemli imkan sunduğunu dile getirerek, sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde ürünlerini farklı ülkelere ulaştırabildiğini anlattı.

"Sevdiğim işi yapmak mutluluk veriyor"

Kişiye özel tasarımlar da yaptığını belirten Demirtaş, ahşap oymacılığını teknolojiyle birleştirmenin mesleğin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürdüğünü belirten Demirtaş, "Sevdiğim işi yapıyor olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ahşapla çalışmak hem yorucu hem de dinlendirici bir süreç." diye konuştu.

Demirtaş, daha büyük ölçekli eserler üretmeyi hedeflediğini anlatarak, Balıkesir ve Dursunbey ilçesinin tanıtımına katkı sunmak istediğini ifade etti.

Gençlerin zanaata ilgisinin bulunduğunu söyleyen Demirtaş, ekonomik kaygıların bazı gençleri meslek edinmekten uzaklaştırdığını ancak üretime meraklı birçok kişinin atölyeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Demirtaş'ın Ahşap Sanatı Dursunbey'den Dünyaya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:14:50. #7.13#
SON DAKİKA: Eren Demirtaş'ın Ahşap Sanatı Dursunbey'den Dünyaya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.