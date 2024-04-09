Erenhot Limanı\'ndan 2024\'ün ilk çeyreğinde 802 Çin-Avrupa yük treni geçti

HOHHOT, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti.
Yerel ticaret bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, 802 seferin 426'sı gidiş yönlü trenlerden oluşurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydedildi. Limana gelen trenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı.
Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan 71 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor. Liman şimdiye kadar 15.000'den fazla Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.
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Çin Başbakanı Li Qiang, ekonominin mevcut durumu ve bir sonraki adım için yapılacak çalışmalar hakkında görüş almak üzere ekonomi uzmanları ve girişimcilerle toplantı yaptı. Katılımcılar, Çin ekonomisinin artan olumlu faktörler sayesinde toparlanmaya devam ettiği konusunda görüş birliğine vardı. Li, Çin'in güçlü ekonomik kalkınmayı sürdürecek güven ve kabiliyete sahip olduğunu ifade etti.
13-18 Nisan tarihleri arasında Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da gerçekleştirilecek olan 4. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), kalyonlar, yatlar ve sağlık tüketimi gibi temalı sergilerle zenginleştirilecek. Fuarda 59 ülkeden 3.000'den fazla marka yer alacak.
Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında arttı ve 5 milyon 940 bin 667 olarak kaydedildi. Şiddet suçları yüzde 8.6 artarken, yabancı kökenli suç oranları da yükseldi. Almanya İçişleri Bakanı, suç işleyen yabancıların daha hızlı bir şekilde ülkeden gönderileceğini belirtti. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda da yüzde 30 artış yaşandığı açıklandı. Gençler arasında suç eğilimi de artış gösterdi.
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