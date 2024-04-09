Erenhot Limanı'ndan 2024'ün ilk çeyreğinde 802 Çin-Avrupa yük treni geçti - Son Dakika
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Erenhot Limanı'ndan 2024'ün ilk çeyreğinde 802 Çin-Avrupa yük treni geçti

Erenhot Limanı\'ndan 2024\'ün ilk çeyreğinde 802 Çin-Avrupa yük treni geçti

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti. Gidiş yönlü trenlerde yüzde 0,5 artış kaydedilirken, limana gelen trenlerin sayısı yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı. Erenhot Limanı, Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanıdır.

09.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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HOHHOT, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanından 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla toplam 802 Çin-Avrupa yük treni geçti.

Yerel ticaret bürosundan Salı günü yapılan açıklamaya göre, 802 seferin 426'sı gidiş yönlü trenlerden oluşurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış kaydedildi. Limana gelen trenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 376'ya ulaştı.

Çin menşeli malların Moğolistan, Rusya ve Avrupa'ya ihracatı için önemli bir kara limanı olan Erenhot Limanı'ndan 71 Çin-Avrupa yük treni rotası geçiyor. Liman şimdiye kadar 15.000'den fazla Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi.

Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Rusya, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenhot Limanı'ndan 2024'ün ilk çeyreğinde 802 Çin-Avrupa yük treni geçti - Son Dakika
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