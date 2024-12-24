Erfelek İçme Suları Birliği Toplantısı

Sinop'ta Erfelek 100. Yıl İçme Suları Birliği Toplantısı Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapıldı.
Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi.
Birlik Başkanı Mustafa Başdağ'ın birlik çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı toplantıda, bölgedeki içme suyu altyapısının iyileştirilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.
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