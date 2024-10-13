Erfelek\'te Kestane Festivali Coşkusu

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Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde festival düzenlendi.

Erfelek Belediyesi tarafından Musa Can Meydanı'nda gerçekleştirilen Kestane Festivali'nde, pişirilen kestaneler katılımcılara ikram edildi.

Festivalde ayrıca halk oyunları gösterileri yapılarak, kestane konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, burada yaptığı konuşmada, kestanenin ilçeleri için hem değerli orman ürünü hem de simge olduğunu söyledi.

Kestane festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini vurgulayan Uzun, şöyle konuştu:

"Yapılan bu tanıtımlarla ilçemizde yetişen ürünlerin gelecek yıllarda üretiminin daha da artacağına inanıyorum. Bu konuda bizlere düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah festivalimizi gelecek yıllara yayarız çünkü burada davetliler hem muhteşem Erfelek kestanesini tatma hem de yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Festival, Uzun'un konuşmasının ardından yöresel halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

Festivale, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.