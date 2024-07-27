Erfelek'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sinop'un Erfelek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu.
Yeşilova Caddesi'nde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.
Belediye ekipleri tıkanan su giderleri ile rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı.
İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi.
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