Ergan'da En Fazla Kar Kalınlığı

Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken PB -5 0 Kartalkaya KY -2 3 Erciyes PB -4 3 Keltepe ÇB 0 5 Yıldıztepe KY -5 3 Çambaşı PB 0 4 Zigana GSY 12 19 Mersivan PB -1 4 Ergan PB -4 4 Uludağ ÇB 3 8 Yıldız Dağı PB -3 4 Hazarbaba PB -2 3 Nemrut S -1 3 Ovacık PB -6 5 Ilgaz KY -2 4 (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı) (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

Kaynak: AA