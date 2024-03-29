Ergene'de Basketbol Minik Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Ergene'de Basketbol Minik Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı

Ergene\'de Basketbol Minik Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 okuldan takımların katıldığı müsabakalarda, minik sporcular kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakaları yakından takip ettiğini ve dereceye giren öğrenci sporculara hediyelerini takdim ettiklerini belirtti.

29.03.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol minik kız ve erkek müsabakaları tamamlandı.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 8 okuldan takımlar katıldı.

Yapılan müsabakalar, renkli görüntülere sahne olurken, minik sporcular sahada birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de müsabakaları yakından takip ettiğini ve çok keyifli sahnelerin yaşandığını söyledi.

İlçede sportif faaliyetlerin her alanda artarak devam ettiğini belirten Doğramacı, "Çocuklarımız ve özellikle de gençlerimizi, sporun için çekmek temel amacımız. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamaları için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Bu müsabakalarda dereceye giren öğrenci sporcularımıza hediyelerini takdim ettik." dedi

- Çorlu'da arama kurtarma eğitimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi tarafından bugüne kadar 156 kişiye eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Hafif Düzey Arama Kurtarma" alanında eğitmen eğitimi alarak akredite olan ekip, kamu kurum ve kuruluşlarında depremde arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklama ekibin afet bölgesinde yürütülecek çalışmalardan afet bölgesinde konuşlanmaya, ekipman kullanımından enkaz alanında arama ve kurtarmaya kadar çok önemli bilgilendirmeler yaptığını belirtti.

Sarıkurt, afet anında görev alacak herkesin bu eğitimleri alması gerektiğini ifade ederek, eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

-NKÜ Rektörü Şahin öğrencilerle iftar yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerle iftar yaptı.

Şahin, Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen iftar programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerin ramazanını tebrik etti.

Daha sonra Şahin öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ergene'de Basketbol Minik Kız ve Erkek Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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