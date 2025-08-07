Ergene'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Ergene ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Ergene ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malkara ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara gişelerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 25 mermi bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
