Ergene'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

İlçedeki Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu 16 takım katıldı.

Turnuvada Kasar Dual takımı birinci olurken, Ergene Belediyesinin takımı ikinci, İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, geniş katılımla güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini belirtti.

Sporun yaygınlaşması için çaba sarf ettiklerini belirten Doğramacı, bu tarz etkinlikleri artarak süreceğini kaydetti.

Öğrencilere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında öğrencilere afet türleri, afetin etkileri ve alınması gereken önlemler anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, afet bilincinin artırılması için eğitimlerin süreceğini belirtti.

Ambalaj atıkları sözleşmesi yenilendi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021 yılında bir geri dönüşüm firmasıyla imzalanan ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına yönelik sözleşmenin yenilendiğini bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, her türlü ambalaj, ambalaj malzemesinin kaynağında ayrı toplanması, lisanslı ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisinde ayrıştırılarak değerlendirilmesi amacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Geri dönüşüme önem verdiklerini aktaran Sarıkurt, atıkların kentin farklı noktalarında kurulan mobil atık getirme merkezlerinde toplanmaya devam edeceğini kaydetti.

Ergene'de tenis turnuvası düzenlendi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tenis turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında tenis turnuvası düzenlediğini belirtti.

Gençlerin sporla büyümesinin çok önemli olduğunu aktaran Doğramacı, "Bu tür etkinlikler, hem Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkma hem de gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlama anlamında büyük bir fırsat sunuyor. Kazanan sporcularımızın ödülleri 29 Ekim'de gerçekleştirilecek törende verilecektir." ifadelerini kullandı.