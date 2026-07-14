Ergene ve Çorlu'dan birlik mesajları ve yaz kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ergene ve Çorlu'dan birlik mesajları ve yaz kursları

Ergene ve Çorlu\'dan birlik mesajları ve yaz kursları
14.07.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, 15 Temmuz mesajı yayımlayarak birlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise aşure etkinliğine katıldı, gaz patlaması mağdurlarıyla görüştü. Ergene Belediyesi ücretsiz yaz kursları için kayıt almaya başladı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topak, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şehitlerin aziz hatırası ile gazilerin fedakarlıklarının daima yaşatılacağını ifade eden Topak, "Bizlere düşen en önemli görev ise bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta korumak ve gelecek nesillerimize güçlü, huzurlu ve bağımsız bir Türkiye bırakmaktır." ifadesini kullandı.

Topak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

-Sarıkurt, aşure etkinliğine katıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cem Vakfı Yenice Şubesince düzenlenen aşure ve lokma etkinliğine katıldı.

Yenice Mahallesi'ndeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Sarıkurt, paylaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Sarıkurt, birlik ve beraberliği pekiştiren organizasyonda vatandaşlarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cem Vakfı Yenice Şubesi yöneticilerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Sarıkurt, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan bu tür etkinliklerin önem taşıdığını ifade etti.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Dağ da katıldı.

Sarıkurt, doğal gaz patlamasının mağdurlarıyla görüştü

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, geçen hafta meydana gelen doğal gaz patlamasından etkilenen Adalet Apartmanı sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda apartman sakinlerinin taleplerini dinleyen Sarıkurt, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patlamanın ardından belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Sarıkurt, ekiplerin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sarıkurt, teknik ve sosyal destek çalışmalarının koordinasyon içerisinde devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda apartman sakinlerinin talepleri değerlendirilirken, ihtiyaçlara yönelik planlamalar da ele alındı.

-Ergene Belediyesi ücretsiz yaz kursları için kayıt almaya başladı

Ergene Belediyesince düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının yeni dönem kayıtları başladı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, her yıl yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik çeşitli branşlarda eğitim verileceğini belirtti.

Eğitim, sanat, spor ve meslek edindirmeye yönelik kursların ücretsiz düzenleneceğini ifade eden Topak, yaz tatilinin öğrenme ve yeni beceriler kazanma fırsatı olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Topak, kadınların meslek edinerek üretime katılmalarını ve aile ekonomisine destek vermelerini önemsediklerini belirtti.

Topak, tüm Ergene halkını ücretsiz yaz kurslarına katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Sarıkurt, Etkinlikler, 15 Temmuz, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene ve Çorlu'dan birlik mesajları ve yaz kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:51:33. #7.12#
SON DAKİKA: Ergene ve Çorlu'dan birlik mesajları ve yaz kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.