Ergene ilçesinde okullararası voleybol müsabakaları başladı - Son Dakika
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Ergene ilçesinde okullararası voleybol müsabakaları başladı

Ergene ilçesinde okullararası voleybol müsabakaları başladı

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası voleybol turnuvası müsabakaları Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda devam ediyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakalarda güzel ve renkli anların yaşandığını belirtti. Dereceye giren takımlara ödüller verileceğini söyleyen Doğramacı, ilçede sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini ifade etti.

03.05.2024 16:43
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Ergene ilçesinde voleybol müsabakaları başladı.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, ilçede düzenlenen okullararası voleybol turnuvası müsabakaları, Ergene Belediyesi Spor Salonu'nda devam ediyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine müsabakalarda güzel ve renkli anların yaşandığını söyledi.

Doğramacı, turnuvada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini ifade ederek, "İlçemizde sportif faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda, genç kızlar voleybol ilçe birinciliği adı altında güzel bir turnuva düzenledik. Burada dereceye giren takımlara değişik hediyeler de takdim edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Gümüş, Ergene Belediye Başkanı Topak'ı ziyaret etti

???????AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı makamında ziyaret etti.

Gümüş, Topak bir süre sohbet ederek, görevinde başarılar diledi.

Başkan Topak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş'e teşekkür etti.

Bölgede hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Topak, ilçe halkı için çalışacaklarını dile getirdi.

Ziyarette Gümüş'e, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere, Gençlik Kolları Başkanı Adem Çiftçi ve İlçe Başkanı Hasan Şen de eşlik etti.

Kaynak: AA

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