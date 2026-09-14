Ergenekon davasındaki 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki zaman aşımı kararı kaldırıldı
Ergenekon davasında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi kaldırdı.
ERGENEKON davasında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı kaldırıldı.
Ergenekon davasına ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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