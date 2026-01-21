Depremde Yıkılan Ergün Apartmanı Davasında Karar: Sanıklar, 8 Yıl 10 Ay ile 13 Yıl 9 Ay Arasında Değişen Hapis Cezalarına Çarptırıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 27 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanı davasında karar açıklandı. Mahkeme, 7 sanık hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına hükmederken, 3 sanığın ise beraatine karar verdi.

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Ergün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaat mühendisi Basri Ardağ, statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten, fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş, mimar Hasan Atay, müteahhit İbrahim Güngör, inşaat mühendisi Mehmet Gündüz, yapı sahibi Yusuf Ertaş ile birlikte, projenin Malatya Belediyesi'nde onaylanmasında imzası bulunan 3 belediye görevlisi Ahmet Özer, Duran Özdemir ve Berkan Samanlıoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan dava açtı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada iddia makamı, sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Sanık avukatları, mütalaayı kabul etmeyerek 2020 Elazığ depreminde binanın orta hasarlı olduğunu, bir yıl sonra ağır hasara dönmesi gerekirken her yıl süre uzatımına gidildiğini, bu nedenle sanıklar açısından illiyet bağının ortadan kalktığını ileri sürdü ve müvekkillerinin beraatini talep etti.

"Mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar bekliyoruz"

Müşteki avukatı ise mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar beklediklerini belirterek sanıkların tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti; belediye görevlileri Ahmet Özer, Duran Özdemir ve Berkan Samanlıoğlu'na 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutukluluğun sonraya bırakılmasına; yapı sahibi Yusuf Ertaş'a 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutukluluğun sonraya bırakılmasına; müteahhit İbrahim Güngör, statik proje müellifi inşaat mühendisi Bedir Özten ile fenni mesul inşaat mühendisi Bektaş Berktaş'a ise 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Mahkeme, İbrahim Güngör ve Bedir Özten hakkında arama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşmada hazır bulunan Bektaş Berktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuksuz sanıklar Basri Ardağ, Hasan Atay ve Mehmet Gündüz hakkında ise beraat kararı verildi.