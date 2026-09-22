Erhürman, ABD'nin GKRY Büyükelçisi Breslow'la güven yaratıcı önlemleri görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi John Breslow ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, Büyükelçi Breslow'u kabul etti.

Erhürman'ın, Kıbrıs sorunu bağlamında güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze yönelik konulardaki düşüncelerini Büyükelçi Breslow ile paylaştığı görüşmede, güncel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.