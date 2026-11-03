Erhürman, Ankara ile tam istişare yürüttüklerini, 7 maddenin masada olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda Türkiye ile her alanda diyalog içinde olduklarını belirterek, "Ankara ile tam bir istişare yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman'ın Özgür Gazete Web TV'de Ali Kişmir'in konuğu olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Erhürman, müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere istediklerine dikkat çekerek, Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu 7 maddenin masada olduğunu vurguladı.

Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 19 maddelik bir plan varmış gibi kamuoyuna açıklamalar yaptığını belirterek, "Sayın Hristodulidis 19 madde dediği bir şey getirdi. Bu 19 madde hiçbir zaman yazılı olmadı. Sayın Hristodulidis bana ve Sayın Guterres'e New York'ta sözlü olarak aktardı. New York'ta ben de bu 19 maddeyi dinleyerek not aldım fakat anlattıkları 19 sayısına ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusunda BM'nin ilk kez önerilerinin içerisine, karma evliliklerden doğanların Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olabilmelerine işaret edildiğini anlatan Erhürman, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görüşmeler konusunda iyimserliğinin önemine değinen Erhürman, Kıbrıs konusunda Türkiye ile her alanda diyalog içinde olduklarını vurguladı.

Erhürman, bugüne kadar hiçbir KKTC cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmediğini hatırlatarak, "Ankara ile tam bir istişare yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.