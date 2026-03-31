Erhürman, BM Temsilcisi ile Görüştü

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile BMBG'nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BMBG Misyon Şefi Sn. Khassim Diagne ile BMBG'nin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili yararlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.