Erhürman'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erhürman'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı

Erhürman\'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 52 yıl önce öldürülen 126 Kıbrıs Türkü için düzenlenen anma törenine katıldı; acıların uluslararası toplumca görmezden gelinmesini kabul edilemez buldu, eşitlik ve güvenlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 52 yıl önce hayatını kaybeden 126 kişi için düzenlenen anma törenine katıldı, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların uluslararası toplum tarafından görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği ile Atlılar Şehitliği'nde düzenlenen anma törenlerine katılarak anıtlara çelenk sundu, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Erhürman, Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, 52 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerden oluşan 126 kişinin öldürüldüğünü belirterek, "Burada yatan her bir şehidimiz, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların ve ödediği ağır bedellerin en somut göstergesidir. Hedefimiz, bu topraklarda bir daha böylesi acıların yaşanmamasıdır" dedi.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamların uluslararası platformlarda görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Erhürman, "Bugün, uluslararası toplumda Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da masum insanları katledenlerle ilgili tek bir söz dahi duyulmaması, tarihte böyle bir olay yokmuş gibi davranılması, ne yazık ki yalnızca samimiyeti değil, insanlığı da bir kez daha sorgulatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının güvenlik endişelerinin geçmişte yaşananlar ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, "Eşitliğimizden, güvenliğimizden ve bu adadaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Erhürman, amaçlarının gelecek nesillere güvenli ve huzurlu bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır" diye konuştu.

Erhürman, konuşmasının sonunda törende daha önce kullanılan "Bu saatlerde, bu kıraç, çocukların çığlıklarıyla inliyordu" sözlerine atıfta bulunarak, "O cümle beynimde çakılı kaldı. 16 günlük bebek…" dedi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhürman'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı - Son Dakika

Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
12:21
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 14:09:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Erhürman'dan 52. Yıl Anması: Acılar Unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.