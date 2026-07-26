Erhürman: Yeni Sürece Hazırız - Son Dakika
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Erhürman: Yeni Sürece Hazırız

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti öncesinde çalışmalarını tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını belirterek, "Yeni başlayacak olan sürece hazırız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti öncesinde medya üzerinden herhangi bir pozisyon koyma ve suçlama oyunlarına girişmeye kalkışmadıklarını kaydederek, Guterres'in de BM yetkililerinin Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar yaşanan deneyimlerden hareketle ortaya koyduğu yaklaşımlardan haberdar olduğuna dikkat çekti.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni başlayacak olan sürece hazırız. Çalışmalarımızı, istişarelerimizi yoğun bir biçimde yürüttük ve bugün itibarıyla sonuçlandırdık. Yarın Sayın Holguin'in (BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar) ziyareti ile başlayacak olan sürece hazırız."

Erhürman açıklamasında BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarına destek verdiklerini yineleyerek, çalışmalarını her zaman olduğu gibi Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerine işaret etti.

BM Genel Sekreteri'nin yürütmekte olduğu çabalara iyi niyetle katkı koymaya çalıştıklarına vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, süreç ile ilgili tüm kesimlerin görüşlerinin alınacağını ve yol göstericilerinin halkın iradesi olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erhürman: Yeni Sürece Hazırız - Son Dakika

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