Eriha'da Füze Parçası Bir Gazzeli İşçiyi Öldürdü

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde füzeye ait şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Gazzeli bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eriha'da düşen füze parçaları nedeniyle bir kişinin öldüğü, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin İran'dan atılan füzeler nedeniyle hayatını kaybettiği savunuldu.

Açıklamada, ölen kişinin Gazze Şeridi'nin Cibaliya beldesinden 37 yaşındaki Samih Aseli olduğu ve Batı Şeria'ya ne zaman geldiğinin bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.