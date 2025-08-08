Erikli Köyü\'nde Kavga: 6 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde 2 grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga , cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Yalı Caddesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 gruplar caddeye çıkarak kavga etmeye başladı. Kavgada E.S., M.S., E.K., E.Ş. ve E.T. bıçakla, B.A. başına atılan taşla yaralandı. Yaralılar, yakında bulunan bir markete sığınırken, ihbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Soruşturma sürüyor.