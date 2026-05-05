Erivan Diyalog 2026 Forumu Başladı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" forumu başkent Erivan'da başladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın ev sahipliğinde, "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" forumunun açılış törenine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı.

Erivan Diyalog 2026'nın önemini anlatan bir video gösterimiyle başlayan törende konuşan Mirzoyan, uluslararası sistemdeki krizlere değinerek sorunların birbiriyle bağlantılı olduğuna ve jeopolitik krizlerin ekonomik yansımaları bulunduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan ile ABD'de parafladıkları barış antlaşmasını anımsatan Mirzoyan, bunun "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

İki ülkenin, birbirlerinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve tanınmış sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınmasına yönelik taahhüdünün önemine işaret eden Mirzoyan, bununla birlikte Ermenistan ile Azerbaycan'ın onlarca yıllık çatışmayı sona erdirmeye ve bölgede barış ile istikrar döneminin önünü açmaya yönelik tarihi adım attığı değerlendirmesinde bulundu.

Mirzoyan, ticaret güzergahları, enerji şebekeleri, boru hatları ve dijital bağlantıların paylaşılması durumunda, kazanımların da paylaşılacağına dikkati çekerek Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın da (TRIPP) bunun örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Başbakan Paşinyan da konuşmasında TRIPP ile ilgili bir haritayla birlikte sunum yaptı.

Ülkesinin kalkınma sürecine yönelik yeni vizyonları ve stratejileri anlatan Paşinyan, Erivan'ın, bağlantısallık konusunda projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Paşinyan, bu politikalarında kendisinin öne sürdüğü "Barış Kavşağı" projesi ve TRIPP'ın temel projeler olduğu değerlendirmesini yaparak Ermenistan'ı bölgesel bağlantısallıkta önemli merkezi haline getirmeye odaklandıklarını bildirdi.

Erivan Diyalog 2026

Erivan'da 5-6 Mayıs'ta düzenlenen forum üst düzey hükümet temsilcileri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, gençler ve diğer paydaşları bir araya getiriyor.

Forumun amacı, dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan acil sorunlara çözüm aramak olurken bu yıl düzenlenen etkinlik üçüncü Erivan Diyalog forumu olma özelliği taşıyor.

Forumda ele alınacak öne çıkan başlıklar arasında jeopolitik dönüşümler, demokrasi, hibrit tehditler, küresel bağlantısallık ve yeşil dönüşüm yer alıyor.

Forumda daha istikrarlı, sürdürülebilir, güvenli ve barışçıl bir gelecek için "ortak anlayış geliştirmeyi" hedefleniyor.