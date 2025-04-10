Erkan Baş'tan Gazetecilere Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) -
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş
, gazeteciler Timur Soykan
ve Murat Ağırel
'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar" ifadesini kullandı.
Baş, yaptığı yazılı açıklamada, Çayırhan
'da meydana gelen maden kazası ile gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Baş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Saray
rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah… Çayırhan Maden
Ocağı'nda göçük; 2'si ağır 14 işçi yaralandı. Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı.
Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi için gerçekleri söyleyen/yazan herkesi düşman görüyorlar. Timur Soykan hem tarafları doğru ifade etmiş hem sonucu söylemiş, eklemeye gerek yok: 'Çeteler kaybedecek halk kazanacak'."
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