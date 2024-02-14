Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Özerman, popüler müzik festivali başkanlığından, model yarışmalarının kuruculuğuna kadar birçok görevde bulunmuştu.

14.02.2024 04:07  Güncelleme: 04:24
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TASARIMCI, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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