Erkek Arkadaşının Silahlı Saldırısına Uğrayan Muhabir Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Erkek Arkadaşının Silahlı Saldırısına Uğrayan Muhabir Yoğun Bakımda

Erkek Arkadaşının Silahlı Saldırısına Uğrayan Muhabir Yoğun Bakımda

Elazığ'da, kıskançlık meselesi sonucu erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan muhabir Semra Demirelli, 25 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olay sonrası şüpheli intihar etti.

09.12.2024 19:21  Güncelleme: 19:25
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ELAZIĞ'da, erkek arkadaşı tarafından silahla vurulup ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), 25 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Olay, 15 Kasım'da öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin tedavisi ise 25 gündür yoğun bakımda sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Şiddet, Güncel, Elazığ, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek Arkadaşının Silahlı Saldırısına Uğrayan Muhabir Yoğun Bakımda - Son Dakika

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