Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi Toplantısı

18.02.2026 21:19
Fatih'te düzenlenen toplantıda, erken çocuklukta din ve ahlak eğitiminde 'çocuğun yüksek yararı' vurgulandı.

FATİH'te erken çocukluk dönemine yönelik din ve ahlak eğitimi, hukuk, pedagojik güvenlik ve aile boyutuyla birlikte düzenlenen Erken Çocuklukta Din ve Ahlak Eğitimi (Değerler Eğitimi) Toplantısı'nda' ele alındı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katıldığı programda, 'Çocuğun yüksek yararı' ilkesi merkeze alınarak ortak bir çerçevenin güçlendirilmesi hedeflendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; İstanbul Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu iş birliğiyle düzenlenen 'Erken Çocuklukta Din ve Ahlak Eğitimi (Değerler Eğitimi) Toplantısı', Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı. Akademisyenler, hukukçular, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, erken çocukluk döneminde değerler eğitiminin sınırları ve imkanları bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

'ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI' İLKESİ ESAS ALINDI

Programa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, erken çocukluk döneminin kişilik ve değer dünyasının şekillendiği kritik bir evre olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmaların 'Çocuğun yüksek yararı' ilkesini esas alan, bilimsel temelli ve pedagojik açıdan güvenli bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Program kapsamında gerçekleştirilen masa çalışmalarında; hukuki çerçeve, eğitim programı ve içerik, eğitimcinin rolü ve yetkinlikleri, akademik çalışmalar ve eğitimde sürekliliğin sağlanması başlıkları değerlendirildi. İçeriklerin çocukların gelişim özelliklerine uygunluğu, aile katılımı ve kurumlar arası iş birliği modelleri öne çıkan konular arasında yer aldı. Toplantının sonunda, erken çocuklukta verilecek değerler eğitiminin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi destekleyecek nitelikte, pedagojik açıdan güvenli ve hukuki açıdan net bir çerçeveye kavuşturulması gerektiği yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

