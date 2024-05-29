Erken yaşlarda hava ve ses kirliliği psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor - Son Dakika
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Erken yaşlarda hava ve ses kirliliği psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor

Erken yaşlarda hava ve ses kirliliği psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor

Bristol Üniversitesi'ndeki bir araştırma, erken yaşlarda hava ve ses kirliliğine maruz kalmanın, psikolojik rahatsızlık riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, İngiltere'de 1991-1992 yıllarında hamile kadınlarla başlayan uzun süreli bir çalışma kullanıldı ve 9 bin 65 çocuğun 12 yaşına kadar maruz kaldıkları hava ve ses kirliliği incelendi. Sonuçlar, katılımcıların yaklaşık yüzde 19,5'inin psikotik bir deneyim yaşadığını, yaklaşık 11,4'ünün depresyon ve yaklaşık yüzde 9,7'sinin de kaygı bozukluğu yaşadığını gösterdi. Araştırmacılar, ince parçacıklı maddede küçük bir artışın bile daha fazla psikotik deneyimle ve depresyonla ilişkili olduğunu belirtti.

29.05.2024 17:29
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İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma, erken yaşlarda hava ve ses kirliliğine maruz kalmanın, psikolojik rahatsızlık riskini artırdığını ortaya koydu.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, hava ve ses kirliliğinin, psikolojik rahatsızlıklarla ilişkisi incelendi.

İngiltere'de 1991-1992 yıllarında hamile kadınlarla başlayan uzun süreli araştırmada, 9 bin 65 çocuğun 12 yaşına kadar maruz kaldıkları hava ve ses kirliliği incelendi.

Söz konusu çocukların 13, 18 ve 24 yaşlarındaki psikolojik durumları anne karnından beri maruz kaldıkları hava ve ses kirliliğiyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, katılımcıların yaklaşık yüzde 19,5'inin psikotik bir deneyim yaşadığını ortaya koyarken, yaklaşık 11,4'ünün depresyon ve yaklaşık yüzde 9,7'sinin de kaygı bozukluğu yaşadığını gösterdi.

Araştırmacılar, PM2.5 adı verilen ince parçacıklı maddede küçük bir artışın bile daha fazla psikotik deneyimle ve depresyonla ilişkili olduğunu ifade etti.

Araştırmacılardan Joanne Newbury, " Çocukluk, ergenlik ve erken yetişkinlik, psikiyatrik bozuklukların gelişimi için kritik dönemlerdir." dedi.

Kaynak: AA

Bristol Üniversitesi, Depresyon, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erken yaşlarda hava ve ses kirliliği psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor - Son Dakika

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