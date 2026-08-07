Erkin Koray'ın Vefatının Üçüncü Yılı

Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden, besteci, söz yazarı ve gitarist Erkin Koray'ın yaşamını yitirmesinin üzerinden üç yıl geçti.

Doğu ile Batı müziğini buluşturan özgün tarzı, halk türkülerine getirdiği yeni yorumlar ve unutulmaz besteleriyle Türk müziğinde unutulmazlar arasına giren Koray, arkasında yarım asrı aşan müzik mirası bıraktı.

Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türlerinde özgün eserler üretti, birçok halk türküsünü yeniden düzenleyerek müziğe farklı bir yorum kattı.

İstanbul'da 1941'de doğan sanatçı, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar dersleri aldı.

Ünlü müzisyen, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

"Aşk Oyunu" parçalarının olduğu 45'lik Türkiye çapında tanınmasını sağladı

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı ancak çok satmamasından dolayı sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

Başarılı sanatçı, özgün eserlerin yanı sıra Doğu ve Batı müzikleri üzerinde çalıştı. "Nihansın Dideden" ve "Kıskanırım" gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerine getirdiği yorumu ve Anadolu rock tarzındaki eserleriyle birçok müzisyeni etkiledi.

Piyasaya 1967'de sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Erkin Koray, Hürriyet gazetesi tarafından 1968'de düzenlenen "Altın Mikrofon" yarışmasına katılarak 4. oldu. Sanatçının yarışmada seslendirdiği "Meçhul" ve "Çiçek Dağı", daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak büyük ilgi gördü.

1973'ten 1999'a kadar çok sayıda albüm yayımladı

Erkin Koray, 1969'da Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi grupların şarkılarını uyarladığı "Yeraltı Dörtlüsü" grubunu kurdu.

Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Sanatçı, 1973'ten 1999'a kadar solo olarak çok sayıda albüm piyasaya sürdü. "İlla ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Arapsaçı", "Fesuphanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla da dikkati çekti.

Yakaladığı başarıyı, 1960'lı yılların sonlarına dek ardı ardına gelen "Anma Arkadaş", "Hop Hop Gelsin", "Sana Bir Şeyler Olmuş", "Seni Her Gördüğümde" gibi büyük beğeni toplayan parçalar takip etti.

Müzik kariyeri boyunca 14 stüdyo albümü ile 28 kısa albüm piyasaya süren Koray'ın çok sayıda derleme albümü de müzikseverlerle buluştu.

Kanada'da vefat etti

Koray, 1990-1993 yıllarında bir toplama albüm serisi ve bir de "Best Of" piyasaya sürdü. Usta sanatçı, 1996'da "Gün Ola Harman Ola" albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Büyük satış başarısı göstermeyen ancak eleştirmenlerden olumlu tepkiler alan bu çalışmayı, 1999'da yayımlanan "Devlerin Nefesi" adlı son albümü takip etti.

Yaşamı boyunca çok sayıda ödüle değer görülen Koray, 2007'de Altın Kelebek Onur Ödülü ile onurlandırıldı.

Sanatçı, yeni albüm duyurusundan bir ay sonra, 7 Ağustos 2023'te, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti ve vasiyeti üzerine cenazesi Toronto'daki Westminster Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katıldığı bir programda Türk halk müziğini beğendiğini belirten sanatçı, şunları kaydetmişti:

"Konserlere gelenlerden her zaman olumlu tepkiler aldım. Dinleyiciler dışında bir hayli ters tepki gördüğüm de oldu, konser salonlarında değil ama kulüp yerlerde volüm yüksekliğinden dolayı ama bu müzik yüksek sesle dinlenilir hatta bir plağın üzerine 'Yüksek sesle dinleyin.' diye yazmışlığım da var."

Saçı ve kıyafetleri dolayısıyla 1950'li yıllarda tepki gördüğünü dile getiren Koray, yaptığı bir açıklamada Cem Karaca'yla uzun yıllar arkadaş olduğunu anlatarak, "Aynı yolda yürüyen iki arkadaş olarak onun kaybına çok üzüldüm. Ülkenin de büyük bir kaybı. Böyle bir ekolün yetişmesi çok zor. Kolay değil, büyük özveri ister. Birçok şeyden fedakarlık gerektiren bir konu bu bizim yaptığımız. Karaca'yı da bu alanda benim kadar eziyet çekmiş biri olarak görüyorum. Yoldaşız onunla." ifadelerini kullanmıştı.