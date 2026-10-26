Erkmen Tabiat Parkı'ndaki sonbahar renkleri Hakan Yılmaz'ın görüntülerine yansıdı - Son Dakika
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Erkmen Tabiat Parkı'ndaki sonbahar renkleri Hakan Yılmaz'ın görüntülerine yansıdı

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Erkmen Tabiat Parkı\'ndaki sonbahar renkleri Hakan Yılmaz\'ın görüntülerine yansıdı
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Afyonkarahisar'ın Erkmen ilçesindeki Erkmen Tabiat Parkı'nda sonbaharda yeşil, kızıl ve sarı tonlar ortaya çıktı. Araştırma görevlisi Hakan Yılmaz, kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Erkmen Göleti çevresini görüntüledi; atmosfer doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

AFYONKRAHİSAR'ın Erkmen ilçesindeki Erkmen Tabiat Parkı'nda sonbaharın etkisiyle ortaya çıkan yeşil, kızıl ve sarı tonlar hayran bıraktı.

Erkmen Tabiat Parkı; gölü, ağaçlarla çevrili doğasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Afyonkarahisar'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görüntüleyen, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Hakan Yılmaz, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Erkmen Göleti'ndeki sonbahar güzelliklerini görüntüledi. Erkmen Göleti'nin etrafını saran yüksek dağlar, doğal bitki örtüsü ve sisli havanın yanı sıra sonbaharın etkisiyle oluşan yeşil, kırmızı ve sarı tonlar görüntüye yansıdı. Ortaya çıkan atmosfer ise doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: DHA
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