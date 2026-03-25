Ermeç Apartmanı Davası Devam Ediyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanık avukatları mazeret bildirerek katılmadı.

Sanık avukatları, Yeşilyurt Tapu Müdürlüğünden yapı kayıt belgesi ile Yeşilyurt Belediyesinden ise ıslak imzalı inşaat ruhsatının istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeşilyurt Tapu Müdürlüğünden yapı kayıt belgesi, Yeşilyurt Belediyesinden ise ıslak imzalı inşaat ruhsatının istenmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Yalova Üniversitesindeki inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin olayla ilgili sorumluluk durumlarını içeren raporun henüz gelmediğini belirten heyet, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.