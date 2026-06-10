Depremde Yıkılan Ermeç Apartmanı Davasında Dosya Yeniden Bilirkişiye Gönderildi - Son Dakika
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Depremde Yıkılan Ermeç Apartmanı Davasında Dosya Yeniden Bilirkişiye Gönderildi

10.06.2026 11:49  Güncelleme: 12:51
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklikler nedeniyle dosyayı yeni incelemeye gönderdi ve duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Ermeç Apartmanı davasında mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklikler nedeniyle dosyanın yeni bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Ermeç Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş, dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporun dosyaya ulaştığını belirtti.

"GERÇEK SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Depremde anne, baba ve iki ağabeyini kaybeden Mehmet Erdoğan, beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün burada sadece bir müşteki olarak bulunmuyorum. Ben bu depremde annesini, babasını ve iki ağabeyini kaybetmiş bir evlat olarak karşınızdayım. 6 Şubat gecesi benim ailem uyuyordu. Onlar savaşta ölmedi. Bir saldırıda ölmedi. Kader diye geçiştirilebilecek bir olayın içinde de değillerdi. Onlar evlerinde, güvenli olduğunu düşündükleri bir binada uyuyorlardı. Bugün burada konuşulan şey sadece beton değildir. Sadece demir değildir. Sadece bir bina değildir. Bugün burada konuşulan şey benim annemin hayatıdır, ağabeyimin hayatıdır. Ancak bilirkişi raporunda açıkça belirtilen hususlar ortadadır. Ben annemi, babamı ve ağabeylerimi geri isteyemem. Tek isteğim, onların ölümünün sıradan bir olay gibi görülmemesi ve gerçek sorumluların hukuk önünde hesap vermesidir."

Depremde 17 yaşındaki torununu kaybeden Hanife Ateş ise sorumluların cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Sanık avukatları, bilirkişi raporuna karşı itirazlarını yazılı olarak sunduklarını belirterek, dosyada eksiklikler bulunduğunu ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporundaki eksikliklerin görüldüğünü belirterek, eksikliklerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ve duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Ermeç Apartmanı Davasında Dosya Yeniden Bilirkişiye Gönderildi - Son Dakika

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