Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ermenek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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